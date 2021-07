Michelle Hunziker, bellissima visione: per lei gli anni non passano. Il fisico da ventenne non passa inosservato.

Michelle Hunziker, la bellissima conduttrice si sta godendo dei momenti di vacanza in Sicilia e non perde occasione per rendere partecipi i propri fans. Seguitissima sui social – quasi 5 milioni di followers – ogni scatto è un’occasione per ammirarla nella sua bellezza.

Come in questa foto, pubblicata nella giornata di ieri ha riscosso un enorme successo, un primo piano che spacca. Le foto sono precisamente due, sguardo intenso nella prima e linguaccia nella seconda. Quello che si nota subito è il viso acqua e sapone, una bellezza naturale che convince il web ed i teneri commenti non tardano ad arrivare.

Michelle Hunziker, che corpo da ventenne!

