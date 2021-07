Paola Di Benedetto, la verità sulla rottura con Fede e i rapporti oggi

Paola Di Benedetto ha finalmente rotto il silenzio in merito alla rottura con Fede: i motivi dell’addio e i rapporti oggi

E’ arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della rottura fra Paola Di Benedetto e Federico Rossi, ex membro del duo “Benji & Fede”. Gli ex, che facevano coppia fissa ormai da svariati anni, erano stati in molte occasioni l’uno il supporto dell’altra. Proprio il cantante, nel corso di un’intervista a “Verissimo”, aveva ammesso di aver avuto problemi di depressione ed alcolismo, risolti solo grazie all’aiuto di Paola.

Attualmente, Fede e la modella hanno preso strade diverse, pur non rinnegando il sentimento che li ha uniti e che ha sicuramente contribuito a farli crescere. E’ stata proprio Paola, intervistata da Whoopsee, a svelare alcuni retroscena inediti della rottura. Quali sono i rapporti attuali tra gli ex fidanzati?

Paola Di Benedetto, la verità sulla rottura con Fede

La rottura fra Paola Di Benedetto e Federico Rossi, ex membro del famoso duo “Benji & Fede”, aveva enormemente rattristato gli utenti, che credevano molto nel sentimento che univa la coppia. E’ stata proprio la modella, in un’intervista a Whoopsee, a confidare la profonda sofferenza vissuta durante quest’ultimo periodo. “Sui social, uno fa vedere quello che vuole” – ha esordito Paola, aggiungendo – “Ci sono retroscena privati che tali rimarranno“.

La modella, pur rimanendo vaga sulle motivazioni che hanno scatenato la rottura, ha lasciato intendere che l’amore, probabilmente per problematiche caratteriali, era andato scemando. “Da qualche mese le cose non andavano come dovevano andare”, ha spiegato la modella, che è rimasta in buoni rapporto con il suo ex. “Ora è un rapporto di amicizia e non più di amore. Ci sentiamo ancora e ci vogliamo un gran bene“, ha chiosato.

Gli utenti, che nutrivano ancora qualche speranza, non sono stati affatto rassicurati dall’intervista. A quanto sembra, fra la Di Benedetto e Fede non ci sarebbe alcuna possibilità di riconciliazione.