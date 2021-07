Rai, i guadagni da capogiro dei conduttori dell’emittente: a sorpresa, il più pagato non è Carlo Conti. Chi gli ha soffiato lo scettro?

Pochi giorni fa, i vertici di Viale Mazzini hanno rilasciato i palinsesti relativi all’annata 2021-2022, che hanno confermato molti dei pilastri dell’emittente televisiva statale. Carlo Conti, in particolare, è ormai da tanti anni uno dei volti di punta della rete. Dopo aver condotto “Sanremo” per ben tre volte, il conduttore riesce ad appassionare il pubblico con programmi che, in onda ormai da parecchio tempo, rappresentano un vero punto di riferimento per i telespettatori. A sorpresa, tuttavia, Carlo Conti non sarebbe il conduttore più pagato della Rai: i cachet, resi noti dal Fatto Quotidiano, sono a dir poco stellari.

Rai, i guadagni dei conduttori: a sorpresa il più pagato non è Conti

Carlo Conti è sicuramente uno dei conduttori a cui la Rai non rinuncerebbe per nulla al mondo. Il presentatore toscano, al timone di ben tre festival di “Sanremo”, è ormai uno dei volti di punta dell’emittente, con programmi che non mancano di registrare il pieno di ascolti. A sorpresa, tuttavia, non sarebbe Conti il conduttore più pagato della rete. O meglio, non solo lui. Le cifre, rese note dal Fatto Quotidiano, hanno infatti dimostrato che il compenso guadagnato da Conti, nel 2019, era lo stesso di quello di un altro noto presentatore della Rai.

Siamo parlando di Fabio Fazio, volto al timone di “Che tempo che fa” ormai da 18 anni. Il cachet di quest’ultimo è il medesimo di quello di Conti, ed è davvero esorbitante: sia Carlo che Fabio, nel 2019, hanno infatti percepito uno stipendio pari a 2 milioni di euro annui. Li segue a ruota Bruno Vespa, il cui compenso si aggira attorno a 1,7 milioni di euro.

I followers non si aspettavano un ex aequo fra Carlo Conti e Fabio Fazio, eppure queste sono le cifre dichiarate dal Fatto. Senza dubbio, la Rai non riuscirebbe proprio a far a meno dei due amatissimi conduttori, che da anni intrattengono il pubblico con le loro trasmissioni.