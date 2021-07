“Tale e Quale Show” sorpresa tra i giudici, addio al personaggio storico

“Tale e Quale Show” pronto ad importanti novità. Sorprese in arrivo nella giuria: un grande nome lascia e un altro è in forse

La nebbia sui palinsesti televisivi si sta diradando e piano piano tutto inizia a diventare più chiaro e limpido. È il caso di “Tale e Quale Show”, il talent condotto da Carlo Conti che dovrebbe tornare tra i primissimi programmi in palinsesto dopo la pausa estiva. Il suo esordio, con la nuova stagione, dovrebbe essere previsto per il 17 settembre.

Sui nomi dei vip concorrenti a lungo si è parlato e pare che per la fine di luglio il cast dovrebbe essere al completo. Sul fronte della giuria, invece, pare che ci saranno delle grosse novità. Uno storico personaggio dice addio al programma e un altro è in forse.

“Tale e Quale”, addii e nuovi arrivi: tutti i nomi

Ormai è dato quasi per certo che Vincenzo Salemme non ci sarà nella giuria di “Tale e Quale Show” a settembre. Il celebre attore campano, infatti, sarà impegnato con le riprese di un film al quale sta lavorando da tempo, motivo per cui non può assicurare la sua presenza fissa. E allora chi lo sostituirà? È già partita la corsa alle ipotesi e alle indiscrezioni.

Secondo Tv Blog al posto di Salemme potrebbe arrivare un celebre volto della musica, personaggio tv da molto tempo legato a Mediaset. Si tratta di Cristiano Malgioglio che dopo la bella e proficua esperienza alla conduzione dell’Eurovision Song Contest potrebbe decidere di restare in casa Rai abbandonando la concorrenza. Di certo il paroliere di musica se ne intende e per il ruolo di giurato sarebbe perfetto.

Ma pare che l’addio di Salemme potrebbe non essere il solo per “Tale e Quale Show”. In dubbio, infatti, anche la partecipazione di Giorgio Panariello. Al suo posto potrebbe arrivare Christian De Sica che ha già fatto parte della giuria nei primi anni del programma.

Al vaglio però ci sono anche i nomi di Pupo, Orietta Berti, Nek, Lillo, Francesco Gabbani, Frank Matano e Angelo Pintus.