“Temptation Island”, parla ex concorrente: “Tommaso e Valentina? Il problema è lei!”

La coppia composta da Tommaso e Valentina sta già scaldando gli animi dei telespettatori, per un’ex partecipante però il problema è uno solo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Sin dalle sue prime battute “Temptation Island” si è rivelata scoppiettante in questa nuova edizione dove i Nip, personaggi cosiddetti “normali”, sono i veri protagonisti.

La prima puntata andata in onda lo scorso mercoledì sera su Canale Cinque ha visto come protagonisti indiscussi la coppia romana composta da Valentina Nulla Augusti e Tommaso Eletti. Nulla di strano se non fosse che lei ha 40 anni e lui appena 21.

Valentina ha deciso di partecipare al docureality per l’eccessiva gelosia del giovane nei suoi confronti, che lei stessa ha definito “patologica e morbosa” a tratti. Abbiamo infatti avuto modo di vedere come Tommaso sia esploso alla sola vista della fidanzata in costume di fronte agli altri ragazzi presenti nella villa.

Sono insieme da un anno e mezzo e vivono nella casa della mamma del ragazzo, un atteggiamento che a molti è apparso strano, puntando il dito proprio su Tommaso e la sua insicurezza. Non è dello stesso avviso una ex partecipante al programma che sui social ha detto la sua sulla coppia.

LEGGI ANCHE –> “Tale e Quale Show” sorpresa tra i giudici, addio al personaggio storico

Manila Nazzaro commenta la gelosia di Tommaso: “Nulla di strano”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Il futuro di Barbara D’Urso in Mediaset, la stangata di Berlusconi

La showgirl ha partecipato alla scorsa edizione del programma assieme al compagno Lorenzo Amoruso dove ha sempre dimostrato grande diplomazia nell’affrontare le diverse fasi di gioco e nel consigliare i compagni di avventura.

Nelle scorse ore interpellata dalla sua community sui social ha voluto dare il suo punto di vista anche sulla coppia Tommaso-Valentina.

“Non vedo nulla di strano nella sua gelosia. Premesso, è assurda, ma spesso a quell’età succede. Il problema è più che altro lei come possa una donna di 40 anni aspettare di vivere con un ragazzo che ha questo tipo di atteggiamento, c’è qualcosa di estremamente sbagliato e non è solo dalla parte di lui. Mi fa un po’ tristezza, e lui mi fa molta tenerezza. È un bravo ragazzo secondo me”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manila Nazzaro (@manilanazzaro)

Quindi per la Nazzaro nulla di sconveniente nel comportamento del ragazzo, ma solo da parte della fidanzata che non sa quello che vuole dalla sua vita sentimentale. Intanto però il pubblico freme per assistere alla prossima puntata in onda mercoledì 7 luglio sempre alle 21.35.