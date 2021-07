Elisabetta Gregoraci alla guida di “Battiti live” infiamma il web che non ha più parole per descriverla, i fan non sono più nella pelle

Elisabetta Gregoraci è di nuovo alla guida di “Battiti live” il programma di musica in onda tutte le estati che vede esibirsi ospiti diversi ogni sera. Quest’anno l’evento si sta svolgendo nel Sud Italia tra Puglia e Basilicata e sta riscuotendo molto successo.

L’ex signora Briatore ogni sera è sempre più bella e i fan non perdono occasione di farglielo presente. Le sue foto diventano virali non appena le pubblica.

Elisabetta Gregoraci e una tuta quasi invisibile, fuori tutto

Dopo il successo del “Grande fratello vip”, Elisabetta Gregoraci ha conquistato quasi due milioni di follower che la seguono ovunque e in ogni occasione. Era già popolare e famosa prima della sua partecipazione al reality, ma adesso sta cavalcando l’onda.

Bella, sensuale e mai banale. L’ex signora Briatore è sempre sul pezzo e i suoi outfit sono qualcosa di unico e inimitabile. Per le serate di “Battiti live” sta sfoggiando look sensazionali e fuori dal comune.

Colorati, raggianti ed eleganti al massimo. L’ultimo è stato una tutina blu corta quasi invisibile che ha messo in risalto le sue forme. Cosce nude e lato A in pole position. I gioielli che non possono mai mancare, capelli sciolti e lisci e un trucco sulle tonalità del nero.

“La tua fragilità è anche la tua forza” scrive sotto al post che ha già fatto il giro del web ed ha conquistato milioni di like. “Chiamate i soccorsi” ironizza qualcuno lasciando un comento.

Divina, c’è chi avrebbe scommesso tutto sulla sua vittoria al “Grande Fratello Vip”. La showgirl si è fatta conoscere per quella che è, senza peli sulla lingua e di una semplicità unica. Ha fatto delle scelte di cui non si pente ed ora è pronta a mettersi in gioco per altri progetti.