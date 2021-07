La cantante e showgirl raggiunge dopo una lunga attesa nuovo traguardo, l’emozione provata da Jennifer Lopez è incontenibile.

La cantante, showgirl, ballerina ed imprenditrice statunitense, Jennifer Lopez, nonché affermata su scala internazionale come la regina del pop, ha rivelato attraverso un video apparso poche ore fa sul suo profilo Instagram ufficiale la compiuta realizzazione di un suo nuovo progetto musicale.

La sfaccettata e meravigliosa artista cinquantunenne è stata a lungo oggetto di gossip più disparati nel corso di queste ultime settimane, per via del ritorno di fiamma a distanza di quasi vent’anni dal loro primo quanto infinitamente acclamato flirt, con il celebre attore Ben Affleck. Adesso però sembrerebbe giunto il momento di tornare, anche se soltanto per un instate, con i piedi per terra e sfoderare una volta per tutte la notizia che tutti i suoi fan stavano attendendo con ansia.

Jennifer Lopez, finalmente la dichiarazione: E’ incontenibile emozione

“Un mensaje especial para mi“. Ovvero: “un messaggio speciale per me“. Inizia così ad affermare quanto seguirà più nel dettaglio attraverso le sue parole, stavolta in diretta, nel video pubblicato nella serata di ieri, 2 luglio, dalla showgirl nata nella Grande Mela.

“Sono tanto emozionata“, ammette Jennifer mostrandosi sorridente nella sua irresistibile bellezza di fronte a quelli che sono attualmente i suoi 162 milioni di follower. Il prossimo lunedì uscirà finalmente l’inedito ed il video del suo nuovo brano, “Cambia El Paso“, ancora sfortunatamente non disponibile, neppur per i più fedeli, in anteprima acustica sulle principali piattaforme. Jennifer sembra voler puntare tutto sul più totale effetto sorpresa. Inoltre, questa volta, la mitica J.Lo. non sarà da sola ma duetterà al fianco del noto cantautore portoricano Rauw Alejandro.

Mentre i suoi fan non fanno che contare esasperatamente i minuti che li separano da quel magico lunedì 5 luglio, Jennifer adesso può anche concedersi del meritato relax. E degli altrettanto dovuti festeggiamenti. Proprio in queste ultime ore un’infinità di pagine dedicate alla dinamica regina del pop stanno tappezzando il web di variazioni della sua già estiva ed amabile copertina.