Le Donatella sono il duo canoro più simpatico e amato del mondo dei social. L’ultima foto pubblicata sul loro profilo di Instagram ha fatto impazzire tutti

Le Donatella sono senza ombra di dubbio uno dei due musicali più amati del mondo dei social. Hanno conquistato i telespettatori anni fa, presentandosi come due sorelle unite molto di più dal sangue e dal fatto di essere gemelle: in certi versi, è come se fossero davvero una persona sola. Simpatiche e di talento e bellissime allo stesso modo, sui social sono seguitissime sul loro profilo comune dove pubblicano spesso foto in cui sono anche da sole.

Le Donatella, lo scatto su Instagram che ha fatto impazzire i fans di Giulia

La splendida e amatissima Giulia, infatti, ha pubblicato uno scatto proprio sul profilo che ha insieme a sua sorella. Con un costume nero meraviglioso che lascia davvero poco spazio all’immaginazione, ha fatto impazzire i loro migliaia di followers che ogni giorno le seguono e commentano ogni loro foto che viene condivisa. Nel giro di pochissimi minuti, ha conquistato tantissimi likes e commenti di apprezzamento da parte di chi in tutti questi anni di gavetta e poi carriera le ha sempre seguite attraverso le varie esperienze televisive che hanno fatto, sempre insieme, una accanto all’altra e inseparabili.

I commenti sotto agli scatti pubblicati non si sprecano: l’ultimo, infatti, è diventato uno dei preferiti dei numerosi followers che ogni giorno sono lì a seguirle nelle loro numerose avventure insieme.