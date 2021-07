Paola Perego e il periodo più nero della sua vita: “Starebbe stato meglio..”

Paola Perego e quell’ammissione che ha lasciato tutti senza parole. Quel pensiero choc che ancora oggi non dimentica

Paola Perego da domani torna in pista. Non in tv, ma ai microfoni radiofonici, alla conduzione di un programma tutto suo su Radio2.

La moglie di Lucio Presta, soprattutto negli ultimi anni, ha avuto alti e bassi sul piccolo schermo, senza giovare nemmeno una volta di essere la compagna di uno dei manager più in vista della tv. La conduttrice, infatti, ospite dell’ultima puntata di “Belve” ha specificato: “Se deve proporre una persona per un programma non proporrà mai me per la paura che pensino che mi proponga perché sono sua moglie…”.

Sulla sua carriera e il suo percorso la Perego non ha nascosto il rammarico provato per la chiusura immediata del suo programma “Parliamone sabato”. Dopo la valanga di polemiche che si sono scatenate di fronte alla lettura dei motivi per i quali le donne dell’est avrebbero più di una marcia in più rispetto a quelle italiane, la rete ha deciso di cancellare la trasmissione. Un prezzo troppo caro quello da lei pagato? “Io sono stata il capro espiatorio ma ho pagato veramente un prezzo troppo alto…” ha ammesso.

Paola Perego, confessione choc: passato da dimenticare

Oltre la carriera, Paola Perego ha parlato anche della sua vita privata. Si è raccontata a 360 gradi la moglie di Lucio Presta senza nascondere nulla. Di lei è noto che ha vissuto un bruttissimo periodo in passato. Quello contraddistinto dagli attacchi di panico.

Una parentesi molto dolorosa della sua vita durante la quale la presentatrice ha ammesso di aver pensato di togliersi la vita. Era davvero esausta di vivere una condizione che l’affliggeva da anni e dalla quale non riusciva ad uscire.

“Ho pensato che sarebbe stato meglio morire”ha ammesso. “Però poi avevo anche paura della morte…In quello stato sei veramente prigioniera, non c’è un’altra spiegazione…” ha sottolineato.

Per fortuna oggi è solo un brutto ricordo ma le ferite e il dolore sono ancora aperti e vivi in Paola Perego.