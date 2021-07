E’ stato evacuato un aereo della Ryanair direzione Milano, in bagno è stato trovato qualcosa che ha destato sospetti, i dettagli

Un aereo della Ryanair in direzione per Milano è stato evacuato a causa di una presenza sospetta a bordo. Il volo era pronto per decollare quando qualche passeggero ha segnalato un possibile pericolo.

Così per un’ora e venti il personale ha dovuto gestire la situazione, mantenendo la calma per non preoccupare gli alti presenti, anche se non è stato per nulla semplice.

GUARDA QUI>>>Gerry Scotti, il gesto commovente che lascia tutti a bocca aperta: i dettagli

Ryanair: aereo fermo, pericolo a bordo

GUARDA QUI>>>Nazionale, brutte notizie per Spinazzola: rottura del tendine di Achille

La sorpresa capitata alla Ryanair è stata quella di un immigrato senza documenti salito a Bruxelles e scoperto successivamente nel bagno dell’aereo, pronto a volare in Italia. L’uomo, una volta atterrato a Milano, è stato poi arrestato e lasciato all’ufficio della procura di Hal-Vilvorde.

A testimoniare quanto accaduto sono stati i passeggeri a bordo che hanno visto la scena e si sono preoccupati. Sembra che l’uomo abbia provato ad occupare un posto già assegnato, poi, senza ottenere nulla, si è chiuso in bagno.

“L’uomo ha causato dei problemi in aereo. Ha spinto i passeggeri e si è chiuso a chiave nella toilette. Finalmente siamo riusciti a farlo uscire senza problemi. -ha affermato un agente di polizia – Poiché l’uomo aveva lasciato anche i bagagli sull’aereo, tutti hanno dovuto lasciare l’aereo per poter effettuare un controllo”.

L’indagine per il momento resta aperta visto che ci sono molti interrogativi a cui rispondere: come ha fatto il passeggero a superare i controlli prima di salire a bordo? Per non parlare delle regole anti-covid prima della partenza. Senza greenpass o tampone negativo non si può procedere.

Sono varie le ipotesi e gli agenti di Polizia stanno lavorando affinché si scopra la verità e il caso venga chiuso definitivamente. In questo ultimo periodo sugli aerei sta succedendo di tutto, anche episodi imbarazzanti come gente senza mutande o litigi e discussioni pesanti in viaggio.