“Atomica, sei come il vino…”, Ambra in costume succinto strega tutti. Le forme al posto giusto – FOTO

Ambra Angiolini ha stregato tutti con un costumino che non lascia spazio all’immaginazione: l’attrice è una bomba atomica

Le voci sulla presunta crisi fra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si erano fatte sempre più insistenti. Come dimostrano le recenti foto scattate lungo la Costiera Amalfitana, in realtà, l’amore fra l’attrice e l’allenatore va a gonfie vele. I due si sono concessi delle giornate di relax in barca, confermando il loro affiatamento e la complicità che, senza dubbio, non sembra mancare.

Da quando la Angiolini ha messo fine alla relazione con Renga, Max è stato l’unico uomo in grado di farle tornare il sorriso. Sui social, tuttavia, l’attrice tende ad evitare dediche o scatti romantici. Al contrario, la pagina Instagram di Ambra pullula di foto che mettono in evidenza il suo fisico esplosivo: l’ultima è davvero da record.

Ambra in costume succinto strega tutti. Le forme al posto giusto – FOTO

Il profilo Instagram di Ambra Angiolini è un susseguirsi di pose e scatti bollenti che fanno perdere la testa ai suoi followers. L’attrice, che ha da poco festeggiato 44 anni d’età, sfoggia un corpo spaziale con delle forme che le colleghe più giovani non potranno che invidiarle. Pur avendo dato alla luce due figli, Jolanda e Leonardo, avuti dall’ex compagno Francesco Renga, Ambra ha mantenuto il fisico di un tempo.

L’attrice stessa, alcuni anni fa, aveva confidato di aver sofferto di bulimia: una malattia che ha segnato la sua vita e che ha superato solo grazie alla vicinanza di Renga e alla nascita del figli. Ad oggi, Ambra è fiera delle proprie forme che fanno perdere la testa ai fan. Nell’ultimo scatto, l’attrice indossa un costume intero color petrolio, che valorizza il suo addome piatto e il décolleté da brividi.

“Atomica, sei come il vino” – si complimenta un utente, seguito a ruota da altri – “La ragazza più bella“, “Fisicamente una bomba”. Per il post sono già arrivati oltre 6mila likes.