Elena Santarelli, in bikini è la cuoca più sexy del web: esplosiva – VIDEO

Elena Santarelli, bomba di sensualità in cucina. La showgirl ai fornelli in bikini lascia i fan di sasso con il suo fisico mozzafiato: pazzesca

Misure perfette distribuite per 180 centimetri di bellezza allo stato puro, sguardo seducente e personalità da vendere: Elena Santarelli ammalia il pubblico con il suo fascino irresistibile dall’esordio in tv come valletta al programma “L’Eredità“.

Prima dell’esperienza che ha definitivamente spalancato alla showgirl le porte dello spettacolo, lavorava come modella affermata. Giorgio Armani, Laura Biagiotti e Gai Mattiolo sono solo alcune delle firme di alta moda per le quali ha sfilato, venendo soprannominata la nuova Valeria Mazza, celebre supermodella argentina.

Ma il suo destino non si circoscrisse solo al mondo della moda, ma ha da subito dimostrato le doti intrattenitive. Personalità, simpatia e stile, con le quali da quasi 20 anni delizia il pubblico televisivo italiano, risultando una delle donne di spettacolo più apprezzate.

Per queste ragioni anche il suo profilo Instagram risente di tale successo, dove totalizza 1,8 milioni di fedeli followers, ai quali riserva anche immagini della sua vita quotidiana. Ma nell’ultimo video postato, che cattura la showgirl nell’atto di cucinare, non c’è proprio nulla di ordianario, a partire dell’outfit.

Elena Santarelli, la cuoca più sexy del web

“Se famo due spaghi?“, Elena Santarelli esordisce così su Instagram, in un video in cucina che infiamma il web. Impegnata nel cuocere gli spaghetti rigorosamente al dente, prima di tuffarli nella padella per amalgamarli con il sugo accuratamente preparato, la showgirl si lascia ritratte in un outfit decisamente inaspettato per una cuoca.

Cappello di paglia e bikini marrone, in tenuta da mare si dedica ai fornelli in un’esplosione di sensualità che lascia di stucco i fan. La silhouette tonica e slanciata della showgirl rasenta la perfezione, lasciando spazio solo all’ammirazione.

Purtroppo il web riserva anche cattive sorprese, e persino un personaggio televisivo del suo calibro, dotata di indiscutibile bellezza, colleziona commenti spiacevoli e critiche insensate.

Ma questa volta la conduttrice anticipa gli eventi, e avverte i più impertinenti: “Per quelle che si sono svegliate male oggi e magari hanno voglia di scagliarsi su questo frame mi raccomando originalità e non frasi cosi:”quella pasta non l’hai mangiata” “ne avrai toccato un filo” “sei magra, mangiala veramente”“. Utente avvisato…