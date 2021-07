Rosita Celentano ricorda due artisti della canzone italiana, l’emozione è tanta ed i fan rivivono felici quel momento unico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

La bella e dolce Rosita Celentano è una figlia d’arte, è nata dall’amore di Adriano e Claudia Mori. Negli anni si è fatta strada nel mondo dello spettacolo con discreto successo, ora lavora in teatro e in radio.

Nel corso della sua vita è stata spesso sulle prime pagine delle riviste di gossip a causa dei suoi amori turbolenti, la conduttrice però ha trovato in Angelo Vaira, cinofilo e dog coach, la sua anima gemella, che ha deciso di sposare qualche anno fa. Attualmente la coppia vive a Milano e non ha figli.

Rosita è uno spirito molto libero, è per il vivi e lascia vivere, ha imparato a godersi le giornate senza troppo stress e congetture mentali e questo sicuramente è uno dei segreti principali della sua eterna giovinezza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> “Fisichetto la zia Bene”, la Parodi in bikini sfida le più giovani, è una bomba – FOTO

Il dritto 1980, Milva ed Enzo Jannacci, un ricordo indelebile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> “Vorrei essere la tua vicina di casa”: Elisa Toffoli sorprende i fan in una versione inedita – VIDEO

Rosita Celentano ha condiviso sul suo profilo Instagram un ricordo del 1980, la sua community è formata da 62,5 mila follower, un gruppo sempre unito e compatto con il quale la conduttrice interagisce quotidianamente.

Non è la prima volta che Rosita posta un video ricordo, molti rappresentano anche il padre Adriano durante la sua carriera da cantante e attore, altri sua madre e così via.

Quello di stamattina riguarda Milva e Enzo Jannaci in un improvvisazione del brano il dritto, il duetto ha evocato dolci ricordi ed in moltissimi hanno commentato il momento, qualcuno ha scritto: “Superlativi! dove sono finiti questi artisti? C’era verità e purezza, meno costruzione, solo talento” mentre qualcun altro ha risposto: “Adoro!! Che meraviglia, che grandi artisti!! Grazie Rosita per averlo messo a disposizione!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

In questa prima domenica di luglio Rosita ha fatto un regalo molto gradito ai suoi follower, un ricordo del 1980 che difficilmente verrà dimenticato.