Valentina Ferragni, una dea a Capri: gli outfit che incantano il web – FOTO

Valentina Ferragni condivide su Instagram gli scatti della sua vacanza da sogno. Lo stile dell’influencer non passa inosservato: gli outfit che conquistano il web

Bella, carismatica, intelligente, ma soprattutto “normale“: questo è il termine con cui ama definirsi la sorella più piccola di casa Ferragni. Laureata in Linguaggio dei Media e appassionata di Interior Design, sono diverse le collaborazione con importanti marchi che riesce ad ottenere, come Levi’s, Guess e Pomellato, e libera la sua creatività nella fondazione di “Valentina Ferragni Studio“, brand personale di accessori.

Il successo più grande conquistato è su Instagram, dove totalizza quasi 4 milioni di followers, cifra che la rende una delle influencer più seguite in Italia. La sua carta vincente è senza dubbio la diversità, in un contesto che verte principalmente alla ricerca dell’iper perfezionismo, a costo di alterare anche il contenuto delle foto proposte.

Valentina Ferragni non ci sta, e la sua missione è proprio quella di dimostrare che la bellezza appartiene a tutti i corpi, per la libertà di mostrarli nelle loro imperfezioni, che non tenta di nascondere. Un modello per le ragazze che la seguono da tutto il mondo, e che grazie al percorso di accettazione conseguito dall’influencer, riescono a considerare la loro immagine da un’altra prospettiva.

Non è l’unico motivo per il quale rappresenta un esempio, in quanto vera e propria icona di stile. Le foto dalla vacanza da sogno a Capri lo attestano, dove sfoggia outfit a dir poco strepitosi, già eletti come i più indimenticabili di questa estate.

Valentina Ferragni, favolosa a Capri

Firmato “Fendi” l’ultimo outfit postato da Valentina Ferragni su Instagram, in un’immagine della sua vacanza a Capri che incanta il web. Circondata dal panorama paradisiaco costituito dal mare e dai caratteristici Faraglioni, l’influencer concede il suo profilo all’obiettivo illuminata dal sole e dal colore del tubino smanicato aderente, nella tonalità dell’arancione. Non possono mancare gli accessori della sua linea “Valentina Ferragni Studio”, per un risultato semplicemente impeccabile.

Divina bellezza, come quella sfoggiata nel look del post precedente, audace e femminile, in una proposta particolare ma estremamente interessante. “Tramonto all’italiana“, la descrizione dell’influencer, che esibisce un top a corsetto in lime, decisamente accattivante, abbinato insolitamente alla gonna a ruota viola: un azzardo perfettamente riuscito.

Icona di stile a tutti gli effetti, si aggiudica immediatamente l’attenzione del web, che proclama i suoi look come i più ispiranti di questa estate.