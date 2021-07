Amadeus il momento più bello, felice come non mai: l’annuncio – VIDEO

La felicità bussa vigorosamente alle porte di Amadeus, uno dei miglior momenti della sua carriera è stato appena immortalato in un video inedito.

E’ dalla Sicilia con furore che si affaccia uno degli showman più amati della penisola italiana, l’irreprensibile Amadeus. Quest’oggi, lunedì 5 giugno, il conduttore televisivo e radiofonico romagnolo, classe 1962, è pronto come mai prima d’ora a contagiare il popolo del web con la sua preziosa ironia convivendo un annuncio che ha molto da promettere al suo futuro professionale.

Nel video appena pubblicato dalla pagina ufficiale del conduttore e della sua storica compagna di vita, insieme sin da quell’immediato colpo di “scossa” che difficilmente i suoi fan potranno dimenticare, niente meno che la carismatica showgirl Giovanna Civitillo, il loro annuncio risuonerà con vigore. Promessa in amore al presentatore dal 2009, Giovanna è in primis pronta a svelare al pubblico la frizzante novità.

Amadeus il momento più bello, felice come mai: l’annuncio – VIDEO

Si tratta di qualcosa di cui “Non può fare a meno di ascoltare…”, secondo il parere della gioiosa Giovanna. Si tratta perciò della: “Musicaaa 🎶“, ma non di una qualsiasi. Di una compagna di giochi e di avventure che sta guidando passo passo, a partire dalla acclamata passata edizione del Festival di Sanremo, sino alla più recente vittoria tutta italiana agli Eurovision, il conduttore nativo di Ravenna. Come già annunciato in precedenza, Amadeus sta dedicando molte delle sue energie verso questi ultimi due traguardi già raggiunti per affacciarsi, or ora da un suggestivo scorcio del sud Italia direttamente sul panorama internazionale della musica.

“Grandiii Maneskin 🔝 Complimenti ragazzi👏👏👏“, continuerà la stessa Civitillo immortalando lo showman con occhiali da sole ed un fragoroso senso del ritmo nel mentre della riproduzione di una loro ultimissima creazione. “Complimenti ragazzi”, aggiungerà in conclusione lo stesso Amadeus, rivelando con un sorriso più che spontaneo la rivelatoria notizia rivelatoria: “Numeri uno su Spotify al mondo“.

A soli pochi minuti dalla pubblicazione i primi complimenti non tarderanno ad arrivare. “Veramente eccezionali i Maneskin”, scriverà un utente condividendo la felicità per il loro successo, ma soprattuto aggiungendo in seguito riferendosi allo showman: “tu grandissimo professionista che li hai portati sul palco di Sanremo!!!👏“. Insomma un susseguirsi di soddisfazioni che continua senza sosta a far presagire il meglio per entrambi.