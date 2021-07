Camilla Caimi cavalca l’onda della popolarità e insieme alla sua amica fa scintille su Instagram, le sue foto sono virali e i fan impazziscono

Camilla Caimi è una delle migliori amiche di Sara Croce, entrambi influencer molto seguite dal web con i quali condividono foto e video ogni giorno.

La prima è una bellissima modella di ventiquattro anni che in questo momento sta cavalcando l’onda della popolarità ed ha in serbo molti progetti professionali. Non tutti la conoscono, visto che è spuntata sui social solo adesso ma insieme alla sua amica e collega daranno filo da torcere a tutti.

Camilla Caimi: curve da baciare, la FOTO è virale

Camilla Caimi e Sara Croce sono due ragazze bellissime con una carriera da scrivere e vivere. Attualmente sono impegnate con la loro prima collezione di costumi che già vanno a ruba.

L’ultima foto postata dalla meno conosciuta è uno scatto virale, in pochissimo tempo ha conquistato più di ottomila like e tanti commenti da parte dei fan. Camilla indossa un costume a due pezzi giallo a costine.

La posizione accattivante e lo sguardo diretto all’obiettivo la rendono irresistibile. I suoi occhi celesti fanno pendant con la location e tutto acquista un’armonia afrodisiaca.

“Sei bellissima” scrive qualcuno sotto al post, e poi ancora cuori e applausi per l’influencer che tutti non vedono l’ora di conoscere più a fondo.

La Caimi è ancora molto timida e alle prime armi, non ha mai partecipato ad un programma televisivo a differenza della sua amica che è invece una delle bonas di “Avanti un altro”.

Molti però la vorrebbero accanto alla sua amica anche in televisione, c’è chi pensa che potrebbe diventare la quarta meraviglia del programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti per la prossima stagione. Per il momento non ci sono notizie al riguardo, ma sembra che per l’influencer non manchino progetti da realizzare e lavori da iniziare.