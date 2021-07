Le due amiche si trovano a Sorrento per trascorrere una vacanza con amici e familiari, le foto postate però sono da infarto.

La ex gieffina Dayane Mello si trova da alcuni giorni a Sorrento ospite presso la struttura Maya Beach Experience dove si sta godendo una vacanza assieme alla figlia Sofia.

Con lei però si trovano anche alcuni amici accorsi nella location per festeggiare un evento importante, ovvero il compleanno di Soleil Stasi con cui la modella brasiliana ha legato moltissimo negli ultimi mesi.

Le stories di ieri mostrano l’arrivo della grande torta di frutta ricoperta di candeline proprio in onore della festeggiata che sorride compiaciuta per tanta felicità condivisa con le persone più importanti per lei.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Cristina D’Avena e Clarissa, il bikini è perfetto: bellezze al bagno – FOTO

Dayane e Soleil tolgono il fiato: il fondoschiena è paradisiaco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

LEGGI ANCHE –> Maria De Filippi devastata per il grande lutto: la sua reazione è da lacrime

Le due modelle non sono a Sorrento però solo per trascorrere del tempo assieme, hanno approfittato di questa parentesi anche per scattare qualche shooting fotografico con Federico Renoldi che le sta seguendo dal loro arrivo per realizzare delle vere opere d’arte.

Sono molti gli scatti condivisi dalle due amiche, il post condiviso però poche ore fa da Dayane è da infarto: le si vede di schiena appoggiate al parapetto della struttura alberghiera dove sono alloggiate. Dietro di loro solo il mare cristallino, una vista mozzafiato per i fan delle due giovani che non possono che essere incantanti anche dal tripudio di curve che proprio in questo contesto naturalistico sono così valorizzate.

Indossano dei bikini micro e molto sgambati che mettono in evidenza i fondoschiena perfetti mostrati in tutto il loro splendore senza nessuna possibilità di immaginazione, dove le gambe longilinee e le forme sinuose sono i padroni assoluti.

Dayane scrive a margine una dedica all’amica per augurare un felice compleanno: “Felicità mio amore, che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni. Io sarò sempre qui con te nel bene e nel male, ma sono sicura che la nostra energia va ben oltre ogni cosa. Quando siamo insieme, c’è la magia. Ti amo molto, goditi la tua giornata con le persone che ti amano”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da sᴏʟᴇɪʟ (@soleil_stasi)

Sono due amazzoni a briglie sciolte, “Due regine” come scrive qualche fan esaltato da tanto godimento per i sensi e il cuore. Quasi 50mila like in pochissime ore dalla pubblicazione e messaggi pieni di forti allusioni sulla loro femminilità.