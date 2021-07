“Love is in the Air” anticipazioni 7 luglio: ultimo giorno del contratto

Continua la settimana per Love is in the Air. Le anticipazioni della prossima puntata ci rivela che Serkan vuole farsi perdonare da Eda ma mancano poche ore alla fine del loro contratto

Siamo arrivati all’appuntamento di metà settimana di Love is in the Air. Serkan, tornato dalla fuga romantica con Eda che non ha avuto però l’esito sperato, si ritrova a chiacchierare con sua madre. Per la prima volta, trova con lei una complicità che mai aveva avuto: infatti, entrambi condividono il dolore della morte del fratello di Serkan e si rende conto che forse sua madre non lo ha mai superato veramente.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie turca su Canale Cinque

Intanto manca un solo giorno alla fine del contratto tra Eda e Serkan, ma c’è un unico problema: Serkan non si è ancora scusato con Eda per quello che è successo. Nonostante sia scappato insieme a lei, non è riuscito a dirle cosa prova veramente e sta rischiando di perderla per sempre. Eda sperava che Serkan riuscisse perlomeno a chiederle scusa per come l’ha trattata quella volta, ma Serkan sembra determinato a restare chiuso nel suo silenzio. Mancano oramai poche ore, il contratto sarà finito e prenderanno ufficialmente due strade differenti, probabilmente Serkan insieme a Selin.

Le opportunità per scusarsi non mancano, infatti Serkan va a prenderla a casa per portarla a lavoro come tutte le mattine e si ritrovano a passare anche questo tempo da soli. Eda è molto delusa dal comportamento del suo finto fidanzato e non vede l’ora di chiudere per sempre con lui.