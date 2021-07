Matteo Renzi attacca Chiara Ferragni: la risposta di Fedez diventa virale

Matteo Renzi e Fedez, il breve diverbio su Twitter è già virale. La risposta del rapper milanese fa record di likes in pochissimi minuti

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più amate del mondo dei social. Hanno conquistato il mondo dello spettacolo ma non solo: nell’ultimo anno hanno dimostrato di essere sempre molto disponibili e rimboccarsi le maniche e fare del loro meglio per rendere più vivibile questo mondo complicato in cui ci troviamo. Lo scorso anno sono stati in prima linea durante la pandemia, occupandosi di tantissime cose e anche quest’anno non si sono risparmiati. Fedez, infatti, è molto odiato dai politici e continua a discutere animatamente con loro oramai da molto tempo.

Matteo Renzi attacca la Ferragni: Fedez risponde

Stai sereno Matteo, oggi c’è la partita.

C’è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendogli che è pioggia 💖✨ https://t.co/FGOrA6rSym — Fedez (@Fedez) July 6, 2021

Oggi, Chiara Ferragni ha subito un attacco da parte di Matteo Renzi che ha scritto su Twitter: “La politica è una cosa seria e faticosa. Dire come la Ferragni che i politici fanno schifo è un qualunquismo. Pronto a confrontarmi anche con chi insulta. Ma io ho firmato le leggi sulle #unionicivili, una legge che dura più di una storia su Instagram” ha scritto il politico sul suo profilo di Twitter. Fedez, ha prontamente risposto a tono a queste accuse: “Stai sereno Matteo, oggi c’è la partita. C’è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendogli che è pioggia“.

Nel giro di pochissimi minuti, il tweet di Fedez ha ricevuto tantissimi consensi. Renzi non ha ancora risposto e sono trascorse diverse ore: farà cadere la discussione o proverà a ribattere in qualche modo dopo l’accusa rivolta dal cantante?