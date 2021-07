Nicole Minetti, “paparazzata” di spalle: la FOTO al limite della legalità

Nicole Minetti esce dall’auto di spalle e viene paparazzata. Fondoschiena in primo piano. La foto è al limite della legalità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicole Minetti 🧿 (@realnicoleminetti)

Contenuto bollente e certamente vietato ai minori (e ai deboli di cuore) quello proposto da Nicole Minetti, da sempre un vortice di sensualità. Questo video lo conferma: in bianco e nero, adagiata a letto indossando solo della sexy lingerie. La Minetti assume diverse pose seducenti come se fosse in uno shooting fotografico e commenta il video ammettendo di apprezzare di essere osservata.

Boom di visualizzazioni, nonostante il video duri veramente poco…quello che basta per provocare palpitazioni sul web. Ma di recente ha postato un altro contenuto bollente in cui il protagonista è il fondoschiena.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Amadeus presenta il nuovo programma: “Il mio sogno riparte all’Arena di Verona”

Nicole Minetti, occhio ai paparazzi: la foto inequivocabile

Per saperne di più, vai su Successivo