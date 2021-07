“Beautiful”, anticipazioni puntata 8 luglio: la proposta di Flo – VIDEO

Beautiful, anticipazioni 8 luglio: Wyatt è confuso dalla presa di posizione di Flo. Sally continua a mentire.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Ridge e Shauna godersi dei giorni sereni a Las Vegas. Nonostante non sia ancora del tutto convinta dei sentimenti dello stilista nei suoi confronti, la Fulton di lasciarsi andare e prendersi le attenzioni che Ridge ha da offrire. Nel frattempo a Los Angeles Brooke accusa Quinn di aver rovinato il suo matrimonio. La Fuller le risponde che è stata lei stessa ad allontanare Ridge, tradendolo con Bill. La situazione si fa particolarmente tesa ed Eric non sembra in grado di prendere posizione, schierandosi dall’una o dall’altra parte. A casa di Wyatt, invece, Flo insiste perché il ragazzo tronchi la sua nascente relazione con Sally.

Beautiful, anticipazioni 8 luglio: Brooke attacca Quinn

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Flo chiederà a Wyatt di allontanare definitivamente Sally. Per la Fulton è ora che Sally si faccia recuperare in una struttura adeguata alla sua precaria condizione di salute. Non sa che Sally sta solo fingendo di avere una malattia incurabile e che sembra intenzionata a portare avanti la farsa a dispetto di tutto e di tutti.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Quinn rigetterà le scuse di Brooke. La Fuller chiederà ad Eric di prendere le sue difese, ma lui sarà molto combattuto. Sentendosi tradita da suo marito, Quinn si lascerà andare all’ennesima scenata di gelosia.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, giovedì 8 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Per il momento è attesa una programmazione regolare durante tutta l’estate.

