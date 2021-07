“È di marmo, non c’è storia”, Sara Croce e il posteriore indimenticabile. Tutto in vista – FOTO

“E’ di marmo, non c’è storia”, Sara Croce e il posteriore che i fan non dimenticheranno mai: il suo post raccoglie il boom di likes

Le scorse settimane sono state alquanto difficili per la bellissima modella di Garlasco. Sara Croce, celebre “Bonas” del quiz game “Avanti un altro!”, ha infatti da poco perso l’amata nonna, scomparsa circa una settimana fa. Attraverso una foto che la ritraeva, da piccola, proprio assieme a lei, la Croce ha voluto omaggiarla con un ultimo, toccante saluto.

“Se ne è andata una parte di me. La mia famiglia è a pezzi, eri e sei il nostro pilastro. Proteggici da lassù“, ha scritto Sara, che non ha ancora superato la devastante perdita. Quest’oggi, tuttavia, la modella ha deciso di rilassarsi concedendosi una favolosa gita in barca. Il suo ultimo scatto, in cui Sara mostra senza freni il proprio posteriore, ha raccolto gli apprezzamenti di tutti.

“È di marmo, non c’è storia”, Sara Croce e il posteriore indimenticabile – FOTO

