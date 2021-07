L’attrice Alessia Fabiani si cimenta in un mozzafiato balletto in bikini sfoggiandolo in un naturale ed irresistibile slow motion: “Sei sempre al top”.

L’attrice e showgirl classe 1976, Alessia Fabiani, dopo aver partecipato in questi anni alla realizzazione di pellicole di alta rilevanza, fra le più recenti si può sicuramente ricordare quella di “Loro”, realizzata da Paolo Sorrentino ed uscita nelle sale cinematografiche nel vicino 2018, ha deciso di concedersi un piacevole quanto meritato soggiorno vacanziero prima di riprendere le sue attività in teatro.

Eppure, la nata sotto l’imprevedibile ed estroverso segno del Sagittario, ha quest’oggi in servo per i suoi ammiratori un meraviglioso spettacolo estremamente personale. La sua danzante performance in bikini la vedrà come “sempre al top“, ovvero sempre al suo massimo “splendore“.

Leggi anche —>>> Selvaggia Lucarelli: si tira su la maglietta ed il branco l’aggredisce, “da brividi” – VIDEO

Alessia Fabiani, “sempre al top”: il bikini devastante in slow motion – il VIDEO

PER VEDERE IL BIKINI DEVASTANTE DI ALESSIA FABIANI, VAI SU SUCCESSIVO.