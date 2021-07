“La Gatta che spacca”, Shaila e la spaccata a bordo piscina che fa salire la temperatura – VIDEO

Shaila Gatta ha improvvisato una spaccata a bordo piscina che ha lasciato i followers di stucco. In bikini, l’ex velina è una visuale imperdibile

Shaila Gatta, ormai ex velina di “Striscia la Notizia”, si sta godendo un’estate all’insegna del relax e del riposo. Dopo oltre quattro anni, lei e Mikaela Neaze Silva saranno sostituite da una nuova coppia di veline, Giulia e Talisa. I telespettatori, che hanno appreso da poco la notizia, non hanno ancora accettato l’idea di non poter più ammirare gli stacchetti della ballerina. Nel frattempo, sui social, l’ex concorrente di “Amici” non manca di tenere compagnia ai fan, esibendosi per loro con delle performances spettacolari: la spaccata a bordo piscina, recentemente, ha fatto salire vertiginosamente la temperatura.

Shaila Gatta, la spaccata a bordo piscina fa salire la temperatura – VIDEO

L’ex velina mora di “Striscia la Notizia” si sta godendo il caldo estivo, pur non rinunciando alla realizzazione dei reels che, nel corso dell’anno, aveva pubblicato con cadenza regolare. Nell’ultimo post, Shaila ha eseguito una sensazionale spaccata a bordo piscina, prima di tuffarsi con energia per poi riemergere con grande disinvoltura. La ballerina, complice il fisico tonico e atletico che molti le invidiano, è una visione celestiale.

Indubbiamente, all’ex velina non mancheranno i corteggiatori che desiderano fare breccia nel suo cuore. Nella vita della Gatta, tuttavia, c’è spazio solamente per l’ex calciatore Leonardo Blanchard. Queste, nello specifico, le parole che Shaila aveva riservato all’uomo: “Si occupa di gestire un negozio di famiglia. Mi fa stare bene ed è pieno di valori“. Una relazione che appare stabile e matura, e che sicuramente non conoscerà nessun tipo di ostacolo o difficoltà.

I fan, di fronte al video, si sono letteralmente scatenati. “La Gatta che spacca“, “Heather Parisi style, fantastica“, “Sempre al top“: questi i complimenti lasciati dai followers, che non trovano le parole per descrivere la bellezza della loro beniamina.