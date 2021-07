Romina Power e la scelta decisiva, Loredana Lecciso finalmente festeggia

Cambiano le cose a Cellino San Marco: stravolgimento totale per Romina Power e Loredana Lecciso si sente libera

Puntuali, come spesso è già avvenuto con cadenza millimetrica, anche in questi giorni si sono rincorse le ennesime voci su una presunta crisi tra Al Bano e Loredana Lecciso. Non c’è pace per la coppia che ogni due per tre si trova a smentire o tacere sui rumors che li vogliono separati.

Tutto falso, i due sono più sereni che mai insieme. È stato lo stesso Al Bano a precisarlo al settimanale Nuovo che ha provato a vederci chiaro sull’ennesima gossippata. Piccata, come è normale che sia, la reazione del cantante di Cellino San Marco: “Non c’è alcuna zona sismica in casa Carrisi. Io e Loredana abbiamo appena festeggiato i 20 anni di nostra figlia Jasmine, non so come escano certe bufale”.

Aria più che serena dunque nelle tenute del cantante che si gode i bei momenti di felicità in famiglia. Per Loredana Lecciso finalmente tutto quadra: è quello che ha sempre desiderato, una donna amata e una mamma soddisfatta. Oltre a questo è arrivata poi la decisione che forse lei aspettava da anni. Romina Power non è più un ostacolo.

Romina Power addio, la decisione che rende felice la Lecciso

La presenza di Romina Power nella vita di Al Bano e Loredana Lecciso è sempre stata ingombrante. Fin dall’inizio della storia d’amore tra i due, la bella bionda ha dovuto fare i conti con l’ex moglie del suo compagno, figura importante nella vita del cantante oltre che partner sul palco.

La Power è rimasta a vivere in Puglia senza allontanarsi mai realmente da Al Bano, soggiornando spesso nelle tenute Carrisi. Per lei, infatti, c’è sempre stata una stanza a disposizione. Ora però qualcosa è davvero cambiato.

È stato proprio Al Bano a precisare, sempre a Nuovo, che Romina Power è tornata in Puglia ma ha scelto, questa volta, di vivere lontano dall’ex affittando un trullo. Il cordone ombelicale è stato finalmente tagliato?

Secondo un informatore di Nuovo, questa decisione è arrivata per via degli screzi che si creavano tra la Power e la Lecciso. Le due non riescono a convivere pacificamente e Romina ha fatto le valige.