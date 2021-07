L’attrice sta trascorrendo alcuni giorni al mare, la forma fisica che mostra ai fan è davvero pazzesca: le foto sono incantevoli.

Si tratta di una delle nostre attrici più amate, boccoli d’oro e un sorriso ammaliante che stende anche oggi che ha 57 anni. Non si ferma mai e il pubblico la segue sempre con grande entusiasmo.

Il prossimo 12 di luglio presso l’Arena Varco sul Mare, a Civitanova Marche, andrà in scena il primo spettacolo culturale dedicato a Dante Alighieri nel 700esimo anniversario della morte. Un evento ideato e diretto da Vittorio Sgarbi con la partecipazione degli attori Alessandro Preziosi e Nancy Brilli e il giornalista Aldo Cazzullo.

In occasione di tale importante incontro però Nancy si sta godendo le sue vacanze al mare, una boccata d’ossigeno per lei che vediamo radiosa nell’ultimo post condiviso sui social. Il messaggio racconta molto di lei.

Nancy Brilli radiosa in barca: sensuale in bikini

Il post condiviso poche ore fa la mostra al timone di una bella barca a vela in una località di mare non specificata dall’attrice. Indossa un meraviglioso bikini giallo ocra di cui vediamo solo la fascia che regge il seno e un pareo nelle medesime tinte. Indossa un foulard al collo per proteggersi dal vento, occhiali scuri a specchio e un capello in testa che le regala un’aria sbarazzina.

“Respiro. Dopo un anno e mezzo di asfissia me lo sono concessa. Che bello che esista il mare. Questo è un periodo pieno di dubbi, di domande anche spaventose. Un po’ d’aria preziosa, poi decido cose grosse. Voi a che punto siete? #presente #futuro #paura #coraggio”, scrive a margine del carosello di foto.

“Sei bellissima Nancy in perfetta forma 🌟” le commenta a margine una follower, effettivamente Nancy sfodera una silhouette a clessidra che suscita l’invidia di moltissime giovani all’ascolto.