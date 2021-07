Noemi, inedita nella foto che blocca Instagram. La cantante suona il piano completamente senza veli e condivide l’immagine su Instagram: esplosione di sensualità

Nel pieno della sua evoluzione artistica e personale, Noemi continua a stupire i fan con il prodotto del suo lavoro introspettivo, che ha dato luce alla migliore versione di sè. Con la partecipazione al “Festival di Sanremo” ne aveva offerto una lampante dimostrazione attraverso il brano “Glicine“.

Anticipazione dei cambiamenti musicali da lei intrapresi, ed esibizione della sua strabiliante bellezza, che ha lasciato i telespettatori completamente incantati. Una trasformazione necessaria e senza precedenti, riassunta dalla cantante nel nome dell’album “Metamorfosi“, che ha raccolto un clamoroso successo. Un progetto significativamente autobiografico, che narra della necessità di ricostruirsi, ripartendo dall’amore per se stessi, per coinvolgere mente e corpo.

Tantissimi i fan che hanno constatato la nuova serenità che anima l’artista, ancora più radiosa e splendente nella nuova consapevolezza acquisita. L’ultima foto postata su Instagram dimostra il risultato del suo percorso, in un’esplosione di sensualità totalmente inedita, che sprigiona tutto il fascino magnetico della cantante.

Noemi, mai vista così sexy

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NOEMI (@noemiofficial)

Il viaggio del “Metamorfosi Summer Tour” è iniziato da Ferrara il 4 luglio, e Noemi abbraccia questa estate di impegni e avventure con tutta la gioia e l’entusiasmo che la caratterizzano.

Un periodo in fermento nella carriera musicale dell’artista, non solo per i concerti, ma anche per i successi raccolti. Il featuring con Carle Brave è già una hit che sta scalando le classifiche radiofoniche, nonchè l’emblema della trasformazione attuata dalla cantante, in una collaborazione che si è subito rivelata la più apprezzata dell’estate.

Sempre più consapevole di sè e nello stesso tempo “nuova”, Noemi rilascia un’intervista a “Grazia“, dove racconta il percorso intrapreso fino a “Metamorfosi”, con l’intento anche di ispirare i fan che la seguono. La sua immagine è rinnovata, non solo per la forma fisica ottenuta, ma soprattutto per la sicurezza conquistata.

L’ultimo scatto postato su Instagram, estratto dello shooting per la rivista, lo dimostra. Ritratta al pianoforte quasi senza veli, se non fosse per i collant dotati di riga posteriore e per la lingerie rivelata nelle trasparenze, è un’esplosione di pura sensualità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NOEMI (@noemiofficial)

Silhouette mozzafiato e sguardo magnetico, la sensualità estrema non toglie visibilità all’ironia nella descrizione al post: “Bhe, che c’è, suono sempre il piano così“.