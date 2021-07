“La Venere che esce dalle acque” Matilde Brandi, puro incanto – VIDEO

Matilde Brandi, la showgirl incanta tutti con la sua bellezza. Pelle abbronzata e costume bianco ottico a contrasto, un sogno ad occhi aperti.

Bellissima Matilde Brandi, la ballerina e showgirl reduce dell’ultima edizione del reality “Grande Fratello VIP” aggiorna i fans – curiosi di scoprire i dettagli più piccanti della vita della loro beniamina – circa i momenti salienti della sua vacanza. Un angolo di paradiso, l’isola di Vulcano – tra le Eolie – per un momento di serenità.

Pelle super abbronzata e bellezza a profusione, Matilde Brandi conquista tutti con le sue pose da diva e quei costumi che sembrano perfettamente cuciti sul suo corpo. In questa foto poi, shorts in denim inguinali e costume intero a fantasia con scollo profondo.

Matilde Brandi, il VIDEO che lascia tutti senza parole

Matilde Brandi ha poche ore fa postato un video che la immortala in versione sirena, che esce dall’acqua. Si trova nella piscina del Resort dell’isola che la sta ospitando e lei appare più in forma che mai. A parte la pelle sempre più bruna, il costume bianco ottico crea un contrasto interessante e molto bello da ammirare. La musica di sottofondo poi, dà quel tocco in più che piace.

Occhiali da sole e capelli raccolti, il mix perfetto per essere alla moda e seducenti. Abbinato al costume poi un collana lunga che crea un effetto squisitamente trendy. I commenti non tardano ad arrivare, i fans sono pazzi di lei. “Splendida”, “Spettacolare”, “Da infarto” sono solo alcuni dei commenti a lei rivolti anche se lei non interagisce col suo pubblico.

Qualcuno va oltre, ispirandosi all’arte scrive: “La Venere che esce dalle acque“.