Il significato di “Makumba”, Noemi e Carl Brave e il nuovo motto dell’estate

Una collaborazione tanto inaspettata quanto riuscita quella tra Noemi e Carl Brave che con la loro “Makumba” hanno lanciato un nuovo tormentone

Lei è una delle voci femminili più apprezzate, lui è uno degli artisti più ascoltati degli ultimi anni. Parliamo di Noemi e di Carl Brave che per quest’estate hanno voluto unire le forze e rilasciare una collaborazione tanto inaspettata quanto riuscita. Si tratta del brano “Makumba“, che sta infiammando l’estate. Un ritornello già diventato un tormentone per il messaggio che lancia contro l’invidia e la cattiveria altrui. Diamo uno sguardo più nel dettaglio al suo significato.

Il significato di Makumba: tra i tormentoni dell’estate 2021

I due artisti hanno voluto entrare in corsa nella competizione per aggiudicarsi un posto tra i tormentoni dell’anno e sembrano esserci riusciti. “Makumba” impazza sui social dove le persone stanno condividendo numerosi video che li ritraggono ballare e cantare il pezzo.

Il rapper firma anche la produzione del brano che racconta una storia d’amore che sembrerebbe giunta al termine, sebbene ci siano ancora sentimenti contrastanti a riguardo. “E se te t’allontani è come se rimani qua / E non so se a questa fine non ci sarà più uno start / E quando penso sia finita eccola là che ricomincia“, recita una delle strofe.

Ma è senza dubbio il ritornello che, da perfetto tormentone, entra in testa e sembra non volerne uscire più. “E mentre il sole sale, sale, sale, salе su / E a chi ci vuole male, male, malе, una macumba“, canta la voce di Noemi. Un motto che in molti hanno fatto loro, lanciando messaggi di positività e disinteresse nei confronti di chiunque abbia qualcosa da ridire o da contestare negativamente.

Per Noemi questo è il primo singolo uscito dopo il rilascio dell’album “Metamorfosi“, nel quale è contenuto anche “Glicine“, il brano disco di platino con il quale ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo. Per Carl Brave questa è l’ennesima collaborazione riuscita, e per lui l’estate è appena cominciata. Il 2 luglio uscirà infatti anche il singolo realizzato insieme a Myss Keta e Speranza, intitolato “Matrimonio Gipsy“.

“Makumba” va ad aggiungersi a una lunga lista di brani che si contendono il titolo di tormentone dell’estate 2021. E stando ai risultati -in poche ore il videoclip ha raggiunto quasi un milione di visualizzazioni- la sua corsa promette davvero bene.