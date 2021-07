Wimbledon, Matteo Berrettini nella storia: primo italiano in finale

Si è conclusa la semifinale di Wimbledon tra Matteo Berrettini e Hubert Hurkacz che ha visto la vittoria del tennista italiano.

Matteo Berrettini conquista la finale di Wimbledon battendo in quattro set Hubert Hurkacz. Berrettini è il primo tennista italiano a conquistare l’atto finale della prestigiosa competizione, in programma domenica 14:30. Sarà, dunque, una domenica unica per il popolo italiano che prima tiferà per il tennista ed in serata per la Nazionale azzurra che a Wembley sfiderà l’Inghilterra nella finale di Euro 2020.

