Andrea Delogu è la prova vivente che l’irresistibile ha ancor modo d’esser rappresentato, le sue forme d’amore romantico ne sono la prova.

Una “Born Romantic” d’altri tempi e soprattutto dalla posa che mira all’irresistibile. E’ questo l’elogio a cui desidera alludere quest’oggi tra le righe l’instancabile conduttrice radiofonica dalla rossa chioma, Andrea Delogu. Si tratta di un pensiero ad occhi chiusi a tarda notte ed intensamente rivolto alla città romantica per eccellenza. Quella cantata dal gruppo indie rock, nato su territorio toscano, dei Baustelle nel lontano 2005 e che si ritrova racchiusa nel loro album d’esordio “La malavita”.

Un excursus temporale dunque di ben sedici anni. E che ha già riportato indietro nel tempo più spettatori del previsto. Ad assistere allo spettacolo di Andrea, apprezzandolo in ognuna delle sue forme, oltre 13 mila utenti su Instagram doneranno con ardore la loro decisa e sfaccettata approvazione.

Andrea Delogu, “born romantic”: l’irresistibile è stato scovato e ha le sue forme

“Mamma, che ne dici di una romantica a Milano?“. La didascalia al più recente post della meravigliosa scrittrice ed anima creativa parla chiaro. E’ un palese rifermento al brano realizzato dal gruppo italiano. E per cui Andrea sembra rientrare alla perfezione tra i canoni dei suoi più fedeli ascoltatori. “I baustelle ne sarebbero felici…👏“, commenterà confermato tale tesi, con fare spontaneo, uno degli utenti rapiti dallo scatto. “La Rossa” per eccellenza si mostra adagiandosi con incredibile nonchalance alle parole dipinte sul muro alle sue spalle. “Sole due parole” ma dal travolgente spirito romantico.

“Beato quel muro 👀💖“. Sentirà di continuare perciò un altro ammiratore. Raggiunto poi con considerevole affanno da chi ammetterà di aver zoomato sull’istantanea. Ci sarà chi noterà non troppo fugacemente il dileguarsi di una timida spallina. Un outfit in total white per Andrea. Salopette slacciata sul petto, un pizzico di ribellione e dolcezza, a scoprire un bellissimo top nero.

La velata ironia di Andrea, con cui è naturalmente solita distinguersi dal resto dell’universo, verrà sottolineata da altri osservatori. I quali, cogliendo la sua dedica, risponderanno infine non potendosi lasciando sfuggire stavolta un’ulteriore eco di comicità. “Quindi oltre che ROMA-GNOLA sei ROMA-NTICA 😍😂“.