Come ogni settimana la classifica FIMI rivela l’andamento delle vendite degli album e dei singoli in Italia. Dopo diverse settimane Sangiovanni perde la prima posizione, ecco chi c’è in vetta

La classifica FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ogni settimana aggiorna il pubblico sugli artisti, i brani e i dischi più venduti e ascoltati in Italia. Questo in particolare rappresenta un periodo dell’anno in cui la competizione sale, specie tra i singoli. La gara per conquistarsi il titolo di tormentone dell’anno è ancora aperta, sebbene sembra ci siano già dei vincitori. Il podio dei brani resta invariato, vedendo al primo posto il trio formato da Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro che con “Mille” rimangono in vetta per la quarta settimana consecutiva. È invece cambiata la prima posizione nella classifica degli album.

Inarrestabili, neppure Sangiovanni riesce a domarli: il ritorno alla prima posizione

Per diverse settimane nessuno è riuscito a battere Sangiovanni, fisso alla prima posizione della classifica degli album. Il suo omonimo EP è stato decretato il disco più venduto in questo primo semestre del 2021, regalando al giovane artista una soddisfazione tanto gradita quanto inaspettata. Eppure questa settimana qualcuno è riuscito a compiere l’impresa di declassarlo al secondo posto. E non potevano che essere loro.

Una band composta da quattro giovani artisti che stanno letteralmente conquistando il mondo intero. Si tratta dei Maneskin che dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest sembrano inarrestabili. Macinano record su record, conquistandosi il titolo di artisti italiani più ascoltati in questo momento a livello internazionale.

Sono loro a tornare al primo posto con l’album “Teatro d’Ira Vol I“, uscito ben sedici settimane fa. I loro singoli continuano a essere tra i più ascoltati sulle piattaforme digitali, da “Zitti e buoni” a “I wanna be your slave“. È però con la cover realizzata nel 2017 di “Beggin” che hanno contribuito a fare la storia, occupando la vetta della classifica mondiale di Spotify.

La cover è contenuta nell’EP “Chosen” con il quale occupano un’altra posizione -l’ottava- all’interno della Top 10 della classifica FIMI. La band formata da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio torna quindi in vetta anche in Italia.

Seppur con posizioni rimescolate, sul podio degli album restano Sangiovanni e Rkomi che con “Taxi driver” occupa il terzo posto. Invariato su tutti i fronti invece quello dei singoli che vede “Mille” al primo posto, “Malibù” di Sangiovanni al secondo e Blanco con Sfera Ebbasta e la loro “Mi fai impazzire” al terzo.

Questi i dati raccolti dalla FIMI per questa settimana, e sebbene tutto potrebbe cambiare nei prossimi sette giorni i nomi degli artisti di questa estate 2021 sembrano essere già scritti.