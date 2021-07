Heather Parisi beccata. Solleva la polemica con la Cuccarini ma dimentica una cosa

Heather Parisi. La showgirl americana ha sollevato una polemica velatamente diretta alla rivale di sempre, Lorella Cuccarini. dopo la morte di Raffaella Carrà. Dimentica, però, un particolare

La morte di Raffaella Carrà, avvenuta il 5 Luglio scorso a causa di un tumore al polmone, ha scatenato sgomento e tristezza nel pubblico che tanto l’amava e nei colleghi che sono stati ispirati dal suo immenso talento.

Le pagine dei giornali, così come quelle virtuali su internet, sono state riempite da messaggi di cordoglio di personaggi celebri, attoniti per la perdita dolorosa. Tra questi anche la conduttrice e ballerina Lorella Cuccarini che ha affidato al web poche, sentite parole: “Una notizia che fa male. Tanto. Il mito di sempre rinasce in Cielo. Rip Raffaella”.

La collega Heather Parisi, dal canto suo, ha destato l’attenzione di molti, uscendosene con una dichiarazione che è parsa indirizzata proprio all’ex coach di “Amici”: “È sorprendente il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia”.

Heather Parisi: la polemica con Lorella Cuccarini non si placa

Il rimprovero per l’ipocrisia portato avanti da Heather Parisi è dovuto al fatto che Lorella Cuccarini si professò delusa dalle azioni di Raffaella Carrà poiché la escluse dalla giuria del programma “Forte forte forte”. Dichiarò nel 2014: “Provo una profonda amarezza. Ho amato il personaggio nella mia infanzia. Il personaggio, appunto, non la persona che non conoscevo affatto. In 30 anni non l’avevo mai incontrata. Ne starò lontana anche per i prossimi trenta”.

La polemica sembra, però, essere tornata indietro al mittente. La showgirl americana è rimasta a sua volta travolta da una dimenticanza che, invece, molti non hanno avuto e i cui particolari sono stati diffusi su Twitter.

Anche la stessa Heather Parisi usò parole durissime di biasimo nei confronti della Carrà proprio in merito al medesimo programma. Disse: “I Talent show sono il crepuscolo di una televisione a corto di idee. E Raffaella Carrà è la triste conferma che si vive di ricordi”. E aggiunse pesantemente: “Lo show della Carrà fa di peggio. Assomiglia a certe recite scolastiche, ai saggi di fine corso, agli spettacoli da villaggio turistico. Concorrenti senza talento, una giuria incapace di andare oltre alle solite banali frasi di circostanza, un’icona che vuole fare la giovane a tutti i costi. Uno spettacolo davvero imbarazzante. Pensare che va in onda su RAI 1 al venerdì sera, mi mette tanta tristezza”.

A difesa di Lorella Cuccarini è intervenuta anche Rita Dalla Chiesa che su Twitter ha “cinguettato”: “Ma quanto vi siete incattiviti? Quanto malessere avete dentro da sfogare sul mondo intero? A voi non è mai capitato di avere uno ‘scontro’ sul lavoro? Che ne sapete del loro rapporto e di quello che e’ poi successo in questi 7 anni? “