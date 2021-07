Un neonato, in Australia, è stato sbranato a morte dal cane della sua famiglia che solo poco tempo prima aveva attaccato un altro suo simile.

Un tragico incidente che forse poteva essere evitato quello che ha portato alla morte di un neonato di sole 5 settimane. I fatti si sono registrati a Gosford nel Nuovo Galles del Sud (Australia). Il piccolo è stato sbranato dal cane di famiglia che solo poco tempo prima aveva attaccato un altro simile uccidendolo. L’animale, un American Staffordshire terrier, ha attaccato il piccolo non lasciandogli scampo.

Australia, neonato di 5 settimane sbranato dal cane di famiglia: inutili i tentativi di soccorso

Inconsolabile la famiglia del piccolo di poco più di un mese sbranato a morte dal proprio cane. Una tragedia di immani proporzioni quella registratasi questa mattina, domenica 11 luglio, vicino Gosford nel Nuovo Galles del Sud (Australia).

Il cane, un American Staffordshire terrier, qualche settimana prima aveva attaccato un altro suo simile, uccidendolo. Un segnale che secondo la Polizia australiana, riporta la redazione dell’ABC, avrebbe dovuto essere letto con maggior attenzione dai proprietari dell’animale.

La famiglia della vittima, per quanto accaduto, è sprofondata nel più totale sconforto tanto che la madre del piccolo è stata ricoverata in ospedale a seguito dello shock. I dettagli di quanto accaduto, proprio per preservare i parenti del piccolo, non sono stati resi noti.

Intorno alle 2, ora locale, la Polizia avrebbe ricevuto la drammatica segnalazione di un bambino sbranato da un cane. Repentino l’arrivo dei soccorsi sul posto che hanno provato a rianimare il piccolo. Purtroppo ogni tentativo è stato vano: il cuore del bimbo ha smesso di battere e ne è stato dichiarato il decesso sul posto.

Il cane in questione, riporta ABC, solo poche settimane fa aveva aggredito un altro cane uccidendolo. “Un cane vicino a quanto pare era entrato nel cortile posteriore della casa ed era stato sbranato da questo terrier, sfortunatamente” ha dichiarato il capo della polizia, il quale ha aggiunto: “Anche se si tratta di due episodi separati, anche quello farà parte della nostra indagine”.

Sconvolta l’intera comunità per quanto accaduto. Il vicinato si è detto disponibile per supportare la famiglia comprendendo il grande ed indescrivibile dramma che l’ha colpita.