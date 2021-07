Laura D’Amore ha conquistato il popolo del web con una serie di foto incredibili condivise sul suo profilo Instagram. La sua bellezza è irresistibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Una carriera brillante come hostess, un seguito incredibile sui social, una bellezza mozzafiato. Laura D’Amore ha conquistato il popolo del web condividendo sulla seguitissima pagina Instagram scatti di vita personale e attimi dai suoi voli, la D’Amore lavora per la compagnia Alitalia, in cui sfoggia il suo fascino magnetico. Occhioni azzurri, lineamenti perfetti, capelli biondi e curve esplosive, Laura è seguita da ben 769 mila follower.

Classe 1982, di origini pugliesi, oltre al successo sui social, l’hostess è anche approdata sugli schermi partecipando a format del calibro di “Non è l’Arena” e secondo i rumors potrebbe esordire anche come attrice.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Sogno”: Carolina Stramare osa, costume bianco e aderente. Visione paradisiaca – FOTO

Laura D’Amore, mise estiva: esplosione di curve

Per vedere la mise estiva di Laura D’Amore, vai su Successivo