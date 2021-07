Siamo al secondo appuntamento della settimana con Brave and Beautiful. Tra Suhan e Cesur potrebbe accendersi all’improvviso la passione, ma…

Domani andrà in onda il secondo appuntamento della settimana di Brave and Beautiful, la nuova serie tv turca che ha già fatto breccia nel cuore dei telespettatori italiani. Cesur si è recato in questa città per conoscere Tashin, un uomo che apparentemente ha tolto tutto a suo padre e che Cesur ha intenzione di rivendicare: qui ha conosciuto la giovane Suhan, bellissima, forte e diversa da come se la aspettava. La scorsa settimana è successo davvero di tutto, un colpo di scena dietro l’altro. Adesso ci prepariamo per i prossimi quattro episodi.

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Nel prossimo episodio, Suhan seguirà Cesur nella città di Istanbul. I due ragazzi da diverso tempo sono molto vicini, anzi, praticamente dal primo momento che si sono conosciuti. Un po’ è stato amore a prima vista, ma poi il destino li ha messi su due strade separate. Purtroppo non c’è modo, non c’è futuro per due persone come loro. Cesur ha scoperto che Suhan è la figlia di Tashin e ha deciso di indirizzare questi sentimenti nel vuoto, e piuttosto usare Suhan come arma per rivendicare suo padre e andare contro quello della ragazza.

Durante questo viaggio ad Istanbul, però, i due si lasceranno finalmente andare e scoppierà quella scintilla che fino ad ora hanno cercato di tenere a bada. Tra di loro scoppierà la passione, quella vera, e proprio quando le cose saranno lì sul punto per andare oltre, ci sarà un imprevisto.