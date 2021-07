Michela Quattrociocche, la bellissima attrice illumina i social con la sua ultima foto in bikini, uno spettacolo perfettamente armonioso.

Tra le attrici più belle del cinema italiano c’è lei, Michela Quattrociocche. La giovane infatti nonostante l’età vanta un curriculum corposo, protagonista in film già da giovanissima. Col suo fisico armonioso e quello sguardo che cattura, spesso viene scelta dai brand di moda per indossare i rispettivi capi.

Ne vengono fuori delle foto interessanti sia sul piano professionale ma anche per quanto concerne la sua bellezza che viene sprigionata in maniera notevole. I commenti dei fans arrivano sempre, proprio a sigillo di questo legame nonché del rapporto di ammirazione che verte nei confronti dell’attrice.

Michela Quattrociocche in bikini: bellezza a profusione

Michela Quattrociocche dal tailleur bianco elegante visto sopra passa ad un bikini. Il modello è un semplice triangolo e slip con laccetti. Quello che rende particolare il modello è il tessuto impiegato per la realizzazione. Ovvero la stampa: sfondo bianco con lettere proposte in nero che riprendono i dettagli del bordo dello slip per creare un interessante contrasto bianco e nero.

Inutile ribadire la splendida fisicità dell’attrice che rende il costume più unico che raro. Lo sguardo seducente che non guarda verso l’obiettivo, è la ciliegina sulla torta. Una sfilza di commenti in arrivo prontamente per la nostra Michela che sono tutti mirati a sottolineare la bellezza mediterranea e ricercata, perché la Quattrociocche non ostenta la sua bellezza ma esce in tutta la sua carica naturale.

Dal web provengono numerosissimi commenti tra cui “Che favola che sei”, le parole di un fan che ben si adatta con quanto detto sinora…eleganza e raffinatezza.

Nella foto sopra riportata è insieme ai suoi gioielli, così la Quattrociocche chiama le sue bambine e vederla così, versione mamma e casalinga, ossia senza trucco e posa naturale le conferiscono quella genuinità che spesso si rischia di perderla.