L’Italia campione d’Europa, Fedez e Chiara Ferragni ci mettono un po’ a capirlo – VIDEO

Fedez ha condiviso un video insieme a Chiara Ferragni e altre due persone dove è ripreso il momento in cui l’Italia vince l’Europeo durante la finale di ieri sera contro l’Inghilterra

Fedez, Chiara Ferragni e due loro amiche si sono ripresi ieri sera mentre la Nazionale azzurra era ai rigori contro l’ Inghilterra. Tutti sanno che l’Italia è sul tetto d’Europa ma di questo i Ferragnez non se ne sono accorti subito. Infatti nel video si vede il rapper esultare e un attimo dopo chiedere alle altre: “Abbiamo vinto?”, per poi rendersi conto che gli uomini allenati da Roberto Mancini hanno trionfato a Euro 2020 contro gli inglesi durante i tiri dal dischetto finali. Una lotteria come sempre ma che ha regalato la vittoria alla Nazionale, che ha meritato di vincere: l’altra compagine ha giocato solo per 60 minuti poi si è visto soltanto il tricolore.

Fedez e Chiara Ferragni: il video dell’esultanza bollente della coppia

Caroselli, feste, balli e canti da sud a nord della Penisola italiana che ha fatto le ore piccole celebrando i guerrieri azzurri, che hanno fatto scoppiare di gioia tutti gli italiani. Anche la coppia formata dalla fashion blogger e dal cantante di “Mille” ha nel video già cominciato a festeggiare. Lui infatti l’è saltato addosso riempiendola di baci mentre lei aveva voglia di esultare. Un simpatico siparietto che ha divertito molto i follower di Fedez e non solo. Tanti fan hanno scritto che anche loro non avevano subito capito che la Nazionale avesse vinto la finale degli Europei di calcio.

Qualche utente ha scritto tra le risate: “Lo abbiamo fatto tutti” e “Anche io non l’avevo capito” e tanti altri commenti su questa falsa riga. Il torneo è stato giocato nel 2021 ma è stato chiamato Euro 2020 perché avrebbe dovuto disputarsi l’anno scorso ma la pandemia del Covid ha distrutto tutte le cose belle nel mondo intero.