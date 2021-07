Cadavere di un uomo ritrovato in acqua nella notte: è giallo

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in acqua a Venezia durante la notte scorsa: in corso le indagini della Polizia.

Giallo a Venezia, dove la scorsa notte è stato rinvenuto un cadavere che galleggiava in acqua. La drammatica scoperta è avvenuta in un rio vicino a Campo San Polo. Intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso dell’uomo, le cui cause sono ancora da accertare. Il corpo, rinvenuto solo con indosso il costume, dai primi accertamenti non presentava segni di violenza. Ora la polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto e le operazioni per identificare l’uomo.

Venezia, cadavere ritrovato in acqua nella notte: indaga la Polizia

Durante la scorsa notte, tra domenica 11 e lunedì 12 luglio, il cadavere di un uomo che non è stato identificato è stato trovato nelle acque di Venezia.

Il corpo, riferisce la stampa locale e la redazione de Il Resto del Carlino, è stato trovato che galleggiava in un rio nei pressi di Campo San Polo. Scattato l’allarme, sul luogo della tragica scoperta sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno constatato il decesso e gli agenti della Polizia lagunare. Il corpo non è ancora stato identificato, ma pare che si tratti di un uomo di mezza età.

Da quanto emerso sino ad ora, il cadavere, che sarebbe stato rinvenuto con indosso un costume da bagno, non presentava segni che possano far pensare ad una morte violenta. La polizia ha avviato subito le indagini per chiarire cosa possa essere accaduto all’uomo, di cui non si conosce l’identità, dato che con sé non aveva i documenti. In tal senso, gli agenti hanno provveduto agli accertamenti per l’identificazione.

Nelle prossime ore, per far maggior chiarezza sulle cause del decesso, l’autorità giudiziaria potrebbe disporre l’esame autoptico sulla salma. Tra le ipotesi, al momento al vaglio delle forze dell’ordine, vi è quella che l’uomo possa essere morto durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei.