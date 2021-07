“Vengo anche io”, Anna Tatangelo, colazione in lingerie sul balcone… e non è da sola – FOTO

Anna Tatangelo, curve in vista dalla terrazza del suo hotel: la cantante, con indosso una lingerie di pizzo, fa sognare i followers

L’artista di Sora, sull’onda del successo del suo ultimo album “Anna zero”, ha deciso di concedersi alcuni giorni di vacanza a Sorrento. Grazie alle Instagram stories, la cantante riesce anche a tenersi in contatto con i suoi fan, che nelle ultime ore hanno risposto al suo invito e le hanno inviato moltissime domande: domande a cui Anna Tatangelo non ha mancato di rispondere. Pochi istanti fa, invece, l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha voluto condividere gli scatti più belli del suo soggiorno a Sorrento. Per i fan è impossibile non soffermarsi sulla prima foto: Anna, dal balcone del suo hotel, è una visuale davvero a luci rosse.

