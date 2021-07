“Ho bisogno di lezioni”, Federica Pellegrini e il balletto infuocato sotto la doccia: la sensualità è troppa – VIDEO

Federica Pellegrini si è esibita in un balletto sensualissimo sotto la doccia, per la gioia dei suoi numerosi fan: a farle compagnia ci sono anche due colleghi del settore

Federica Pellegrini si sta allenando costantemente per partecipare alle Olimpiadi di Tokyo, che inizieranno il prossimo 23 luglio e si prolungheranno fino all’8 agosto. Per la nuotatrice, queste ultime settimane sono state parecchio impegnative. Alcuni giorni fa, l’atleta si è infatti scusata con gli utenti per essere molto assente sui social: uno sgarbo che i fan le hanno immediatamente perdonato, anche alla luce degli scatti bollenti che la Pellegrini continua a postare. Solo qualche minuto fa, Federica ha mostrato al web il sensualissimo balletto eseguito sotto la doccia. La visuale è mozzafiato.

Federica Pellegrini non riesce ormai più a contenere l’emozione. La nuotatrice, che ha già collezionato numerose vittore alle Olimpiadi, parteciperà a Tokyo chiudendo il cerchio che si era aperto 17 anni fa, alle Olimpiadi di Atene. Per la nuotatrice, tuttavia, non si tratterà dell’ultima gara in assoluto. Poco tempo fa, infatti, l’atleta ha confermato la propria partecipazione all’International Swimming League, che si svolgerà a Napoli dal 26 agosto al 30 settembre prossimi. “Mi piace l’idea di chiudere a Napoli, con la ISL che sarà una vetrina bellissima“, ha spiegato la campionessa, che dopo Tokyo regalerà sicuramente altre emozioni al pubblico che la ama.

Di recente, tramite Instagram, Federica ha condiviso con i fan un video a dir poco esilarante. Lei ed i suoi colleghi Geremia Freri e Giacomo Carini hanno infatti improvvisato un balletto “sensuale” sotto la doccia, probabilmente al termine degli allenamenti. La Pellegrini si muove divinamente ancheggiando con disinvoltura, mentre le sue curve esplosive cadono inevitabilmente sotto gli occhi attenti dei followers.

“Ho bisogno di lezioni“, la supplica un ammiratore, estasiato dal balletto mozzafiato. La Pellegrini, con oltre 10mila likes in pochissimo tempo, ha già messo a segno un altro record “social”.