“Sei incinta?”, Cecilia Rodriguez, spunta la FOTO che non lascia spazio a dubbi

A poco più di 24 ore dalla nascita di Luna Marie, spunta la foto inaspettata di Cecilia Rodriguez: lei e Ignazio saranno presto genitori?

A distanza di un giorno dalla nascita di Luna Marie, figlia di Belen e di Antonino Spinalbese, la famiglia Rodriguez potrebbe ben presto ritrovarsi ad accogliere un altro lieto evento. Cecilia e Ignazio, che proprio ieri sera si sono precipitati in ospedale per conoscere la loro seconda nipotina, quest’oggi hanno postato uno scatto che sta facendo molto discutere i fan. Nella foto, condivisa dalla modella tramite Instagram, alcuni dettagli non sono passati inosservati. Gli utenti, attentissimi alle vicende che riguardano la coppia, non hanno dubbi: anche la più piccola delle Rodriguez sarebbe in attesa di un bambino.

Cecilia Rodriguez, spunta la FOTO che non lascia spazio a dubbi

