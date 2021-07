“Love is in the Air” anticipazioni 14 luglio: inganni e gelosie

Continua la nuova settimana per Love is in the Air. Le anticipazioni della prossima puntata ci rivelano che l’episodio sarà molto centrato sui genitori di Serkan Bolat

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da “Lᴏᴠᴇ Is Iɴ Tʜᴇ Aɪʀ” (@loveisintheair.ita_2021)

Siamo al terzo appuntamento della settimana con Love is in the Air. Questo episodio sarà completamente centrato sui genitori di Serkan che stanno vivendo un periodo molto particolare delle loro vite. La puntata comincerà con il padre di Serkan che si sveglierà dopo una notte tormentata a causa degli insetti che non lo hanno lasciato dormire. Al suo risveglio troverà una sorpresa: sua moglie Aydan sta seguendo lezioni di ceramica e da quel giorno in casa ci saranno solo stoviglie create da lei.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Young Royals”, su Netflix l’eterna lotta tra ciò che siamo e ciò che scegliamo di mostrare al mondo

Love is in the Air, le anticipazioni della prossima puntata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da “Lᴏᴠᴇ Is Iɴ Tʜᴇ Aɪʀ” (@loveisintheair.ita_2021

Intanto Alptekin fa la conoscenza del suo maestro, e proprio come sua moglie era stata gelosa della segretaria, lui si ritrova a provare lo stesso sentimento nei confronti di questo uomo. Così finalmente Aydan raggiunge il suo obiettivo: aveva proprio cominciato a prendere lezioni finte di ceramica per riuscire a far ingelosire il suo fidanzato. Figen intanto è già al corrente dei problemi economici che ha il vivaio e si è offerta di aiutare Ayfer con la contabilità, a patto di non dire nulla ad Eda. Non riesce ad aiutare la nipote a pagare l’ultimo anno di università e mette da parte l’orgoglio, chiedendo a Ceren di aiutarla ad ottenere un prestito.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Anche a lei Ayfer chiede il favore di mantenere riserbo assoluto con Eda, e le consiglia di chiamare la nonna che Eda tanto odia e da cui non vorrebbe alcun aiuto.