E’ pronto un nuovo programma per l’ex naufraga che dopo la sua esperienza in Honduras è tornata in Italia pronta per la conduzione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa Isoardi ha ottenuto numerosi consensi dopo la sua partecipazione al reality più selvaggio della televisione italiana.

La conduttrice ha preso parte dell‘Isola dei famosi’ ma ha dovuto abbandonare il gioco quando un incidente ha procurato un danno al suo occhio che è stato prontamente curato in Italia.

Ora la bellissima Elisa è pronta a tornare a svolgere il lavoro che l’ha resa celebre. Al timone de ‘La prova del cuoco‘, l’ex compagna di Matteo Salvini, prendendo il posto della conduttrice storica, Antonella Clerici, è stata apprezzatissima dai telespettatori.

Un programma pronto per Elisa Isoardi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Oggi potrebbero cambiare le sorti di Elisa Isoardi.

Dopo il suo approdo in Mediaset con ”L’Isola dei famosi” potrebbe essere proprio a Cologno Monzese il suo futuro lavorativo.

Durante la trasmissione radiofonica ‘Esercitoitaliano’, la conduttrice aveva svelato: “In questo momento importante della mia vita si segna. Sto semplicemente studiando e leggendo tantissimo facendo sport, aspettando e capendo quali saranno le proposte più belle”.

E sembrerebbe che sia pronta a condurre un programma tutto suo proprio sulla prima rete Mediaset, visto anche il ridimensionamento che subirà Barbara D’Urso a partire da settembre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Piersilvio Berlusconi aveva preannunciato che ci sarebbe stato bisogno di vedere volti nuovi e di informare e divertire la gente in maniera diversa. Dunque sembrerebbe essere proprio Elisa Isoardi la chiave di volta dei prossimi progetti Mediaset.