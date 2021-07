“Temptation Island”, Ste e Claudia si sposano oppure no? La decisione

“Temptation Island” Ste e Claudia hanno lasciato il programma ieri sera. Dopo settimane di crisi, hanno finalmente deciso cosa fare per il loro futuro

Ieri è andato in onda il terzo appuntamento settimanale con Temptation Island e una delle coppie protagoniste di questa edizione ha raggiunto il capolinea del loro percorso. Stiamo parlando di Claudia e Ste, che avevano deciso di partecipare a poche settimane dal loro matrimonio perché lei non era più sicura di quello che provava nei confronti del suo fidanzato e soprattutto non era più certa di volersi veramente sposare.

Temptation Island, Claudia e Ste lasciano il programma insieme

A giudicare da quanto accaduto durante le prime due puntate che sono andate in onda nelle scorse settimane, sperava impensabile un lieto fine: entrambi sembravano troppo insofferenti all’idea di stare insieme e oramai tutto sembrava perduto. Poi improvvisamente qualcosa si è sbloccato, Ste ha capito di aver commesso degli errori e di essere stato troppo distratto. Claudia, nel sentirglielo ammettere, è scoppiata in lacrime e ha chiesto un falò di confronto a Filippo Bisciglia che glielo ha concesso subito. Dopo settimane, lei e Ste si sono rivisti davanti al fuoco e si sono scambiati un lungo abbraccio che ha commosso i telespettatori del programma.

Durante il falò si sono parlati a cuore aperto e si sono detti di non voler più ricadere negli stessi errori, hanno pianto insieme e si sono baciati tra le lacrime. Alla fine, hanno deciso di lasciare il programma insieme e quindi di diventare marito e moglie.