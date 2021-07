Andrea D’Alessio è stato uno dei concorrenti della settima edizione di “X Factor”, vinta da Michele Bravi nel 2013

L’edizione numero sette del 2013 di “X Factor” è stata vinta dall’ormai noto cantante 26enne Michele Bravi ma a un passo dalla finale è arrivato anche Andrea D’Alessio. Quest’ultimo è stato uno dei protagonisti indiscussi del talent show di Sky e aveva fatto breccia nei cuori dei giudici anche con il suo singolo “Venerdì“. Il cantante però ha scritto un lungo post su Instagram n cui si è sfogato in modo duro con se stesso e quello che lo circonda. All’epoca aveva la barba molto lunga, adesso la porta corta ed è dimagrito.

Andrea D’Alessio, il duro sfogo su Instagram del cantante di “X Factor”

“In giornate come queste mi sento un fallito! Odio la musica, il cibo, le persone, ma più di tutto me stesso. E sapete cosa c’è? Sono contento nel profondo del mio cuore, perché so anche che domani mi amerò ancora più forte, e potrò condividerlo con le persone che amo e con le mie più grandi passioni”, queste le dure parole affidate ai social network di Andrea D’Alessio.

Sono arrivati tanti messaggi di solidarietà e affetto da parte dei suoi fan sotto al post del cantante di “X Factor“, che ha concluso il suo sfogo con questa frase: “Quello che voglio dirvi è che nonostante tutte le difficoltà, i dubbi, le paure, le insicurezze e l’odio che ci circonda, se sappiamo accogliere i ‘momenti no’, le lacrime di oggi cadranno domani su sorrisi fatti di sogni e immortalità”.

Una chiusa abbastanza positiva che fa ben sperare i follower dell’artista, sperando che non abbia attraversato un periodo negativo ma solo di riflessione. Le ultime parole sul post Instagram del cantante sono state “Vi voglio bene, Andre“, rivolto ai suoi tanti ammiratori.