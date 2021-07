“Che bella bimba” Matilde Brandi stupisce tutti: incantevole – FOTO

Matilde Brandi continua il periodo di relax e con questa ultima foto stupisce tutti. Abbronzata e seducente.

In questi giorni stiamo ammirando tutta la bellezza di Matilde Brandi mentre si gode dei momenti di relax e tanto divertimento. La showgirl infatti sceglie luoghi sempre accattivanti e belli dove trascorrere l’estate. Lasciate le Isole Eolie, la Brandi si trova a Milano Marittima.

In questa foto infatti la possiamo ammirare mentre sfoggia un outfit casual/aggressive: camperos, shorts in denim cortissimi con tanto di cintura in pelle e t-shirt smanicata verde militare. Un sorriso spontaneo immortalato ed occhiali da sole che le conferiscono un’aria sbarazzina.

Matilde Brandi, come una sirena in spiaggia: incantevole

Matilde Brandi colpisce ancora: un’ora fa circa ha postato una foto che la stessa ha intitolato “Stessa spiaggia 🏖 stesso mare”. Direttamente dal “Papeete Beach” locale IN dell’Emilia-Romagna, la showgirl propone un bikini bordeaux che mette in risalto la pelle super abbronzata.

Slip con graziose frange, riproposte anche nella parte superiore: triangolo che mette in risalto il seno armonioso della ex concorrente dell’ultima edizione del GF VIP. “Ti distingui sempre e vai al di là del solito canone di bellezza che è vuoto. Ti ammiro molto” i commenti dei fans sono sempre molto graditi anche se la Brandi a differenza di altri colleghi del mondo dello spettacolo – come Adriana Volpe ad esempio – non ama coinvolgere i propri followers e interagire con loro.

Sotto invece è un’altra foto scattata sempre durante il suo soggiorno a Milano Marittima che ha sollevato delle forti criticità.

La showgirl passeggia per le vie della località turistica ma qualcuno l’avrebbe accusata di essere troppo magra: “A me piace la Matilde un po’ più in carne ( 5/7kg) in più !!” un’opinione che a quanto pare è diffusa dal web. Accetterà Matilde il consiglio?