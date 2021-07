“Cosa ci nascondi?”, Laura Pausini e la FOTO che sconvolge i fan, piovono commenti

“Cosa ci nascondi?”, Laura Pausini e la foto che sconvolge i fan. Sotto al post sono arrivati immediatamente una valanga di commenti

Un anno decisamente fortunato per Laura Pausini, che negli ultimi mesi ha collezionato una serie di riconoscimenti e premi che ne hanno sottolineato, ancora una volta, l’indiscussa bravura. Il suo brano “Io sì“, colonna sonora del film “La vita davanti a sé“, si è guadagnato il Golden Globe come “miglior canzone originale”, oltre alla nomination ai Premi Oscar e ai David di Donatello. Successi che hanno solamente contribuito a rafforzare la notorietà di Laura, che ormai da molti anni è una delle cantanti più acclamate d’Italia. Attivissima anche sui social, la Pausini ha messo in difficoltà i fan con il suo ultimo scatto: la domanda a cui nessuno ha saputo rispondere.

Laura Pausini e la FOTO che sconvolge i fan, piovono commenti

Ha davvero stupito tutti Laura Pausini, che tramite l’ultimo scatto ha voluto fare un salto indietro nel tempo. “Di che anno era questo scatto della mitica Sheryl Nields?“, ha chiesto l’artista agli utenti che la seguono, quasi 4 milioni, mettendoli in seria difficoltà. Nelle foto che fanno parte della compilation, la cantante sfoggia dei pantaloni di pelle abbinati agli stivali a punta, ed un top di jeans che valorizza il suo meraviglioso décolleté.

I fan, incuriositi dalla domanda, hanno fatto le loro supposizioni non mancando di condividerle con la Pausini. “Dallo stile direi 2003” – ha ipotizzato qualcuno, mentre una fan non è parsa del medesimo avviso – “E’ una domanda trabocchetto… è di oggi“. In un altro commento, invece, un utente ne ha approfittato per carpire qualche informazione in più in merito ai futuri progetti di Laura: “Quando ci svelerai ciò che ci nascondi?“. La risposta dell’artista non si è fatta di certo attendere.

“Mi dai un’altra settimana?“, ha promesso la Pausini, che sembra avere delle importanti novità da comunicare al suo pubblico. Per il momento, agli utenti non è dato sapere nulla di più.