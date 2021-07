Wanda Nara sbottona la giacca e mostra le curve: “La vista senza filtro…” – FOTO

Lady Icardi stravolge i piani giornalieri dei fans e immortala un panorama mozzafiato. Con la giacca scoperta fa meno caldo…

Una giornata meravigliosa, nel segno dell’eleganza e della classe. Wanda Nara ha fatto il pieno di likes nell’ultima serie di scatti su Instagram che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

La particolarità di queste occasioni per lei è l’assenza del marito, Mauro Icardi, impegnato con le sedute di allenamento al Paris Saint Germain, in vista della prossima stagione calcistica che si preannuncia rovente, anche in seguito agli acquisti di spessore ad opera della società.

L’agente dell’ex bomber dell’Inter, d’altro canto si sta godendo l’estate tutta per sè, in compagnia dei figli e di momenti di relax, tra creme corpo e mare. Nelle ultime settimane, Wanda è sbarcata a Napoli, colpita dalle bellezze del Tirreno e ammirata dalla cultura di un popolo tradizionalista come pochi.

Wanda Nara, bellezza panoramica su Instagram

