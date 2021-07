“Come nelle favole”, Elisabetta Gregoraci insieme a lui in un mondo magico – FOTO

Elisabetta Gregoraci ha condiviso due foto insieme a un ragazzo speciale per lei più di ogni altra persona al mondo: dolcissimi

La showgirl Elisabetta Gregoraci ha pubblicato due scatti dolcissimi insieme a suo figlio Nathan Falco. I due sono seduti su un letto in un’atmosfera da sogno e magica insieme. La ex di Flavio Briatore ha infatti scritto come didascalia alle sue foto: “Noi due e la magia di Gardaland“, vista la location incantata del parco divertimenti più grande di Italia. Nella seconda immagine il piccolo Nathan Falco è a quattro zampe e la Gregoraci lo abbraccia mentre nella prima sono faccia a faccia e si guardano con amore infinito. Due scatti molto teneri che solo un genitore con il proprio bambino sanno regalare agli occhi di chi guarda, in questo caso i follower entusiasti di Elisabetta.

Elisabetta Gregoraci, le dolci immagini insieme a suo figlio Nathan Falco

Ed ecco gli scatti incantevoli nella cornice magica di Gardaland, il parco giochi più grande e bello di tutta la Nazione. I fan di Elisabetta hanno apprezzato molto queste immagini e hanno commentato con tante frasi di complimenti, come un utente che scrive: “Siete come nelle favole“ e mai parole furono appropriate per il post della ex gieffina. Due giorni fa la conduttrice è stata alla guida di un programma andato in onda su Italia 1, ovvero “Battiti Live”, trasmissione musicale che ha ospitato diversi cantanti molto famosi in Italia e non solo. Tra questi ci sono stati Orietta Berti e Fedez per il nuovo singolo “Mille” in cui canta anche Achille Lauro.

Inoltre sono andati ospiti altri diversi personaggi come Nek, Annalisa e Federico Rossi del duo musicale “Benji e Fede“, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Francesca Michielin, Irama, Boomdabash con Baby K, Master KG, Arianna e Andrea Damante, Sangiovanni e Deddy. La prima tappa di “Battiti Live” si è svolta al Castello Aragonese di Otranto.